Gabon: balai diplomatique chez Faustin Boukoubi

Ce jeudi 14 octobre 2021, le président de l’Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, a reçu à son cabinet l’ambassadeur de l’Union européenne au Gabon, à Sao Tomé et à la CEEAC Rosario Bento Pais et l’ambassadeur d’Egypte au Gabon Seif Kandeel. Il était question lors de ces deux rencontres de faire le point de la coopération entre le Gabon, l’Egypte et l’UE.

C’est un véritable marathon diplomatique qu’a réalisé le président de la chambre basse du parlement. En effet, Faustin Boukoubi a échangé tour à tour avec ambassadeur de l’Union européenne au Gabon et l’ambassadeur d’Egypte avec en toile de fond le raffermissement des relations bilatérales .

Ainsi, en première heure, il s’est entretenu avec Rosario Bento Pais afin de faire le point sur la dernière visite de la directrice générale Afrique au Gabon. Occasion pour les deux personnalités de discuter également de plusieurs autres sujets d’intérêt commun notamment les questions de gouvernance, des changements climatiques, de la protection de l’environnement, de la création des emplois des jeunes et en particulier des femmes.

Pour la deuxième rencontre, il s’agissait pour le nouvel ambassadeur d’Egypte au Gabon Seif Kandeel. de présenter ses civilités au président de l’Assemblée nationale. Occasion pour les deux hommes d’échanger également sur le raffermissement de la coopération entre l’Egypte et le Gabon.