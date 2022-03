Gabon: Ayo Mavioga radie du BDC trois militants frondeurs

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours d’un conseil politique qui s’est tenu ce mardi 22 mars 2022 qu’a été décidé de l’exclusion et la radiation de trois militants du Bloc démocratique chrétien (BDC). En effet, il est reproché un certain nombre de griefs qui selon les conclusions du conseil, auraient mis à mal l’unité de cette formation politique.

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce 22 mars 2022 et signé de la présidente du conseil de discipline du BDC, Anna Claudine Mavioga, que cette décision a été actée. En effet, Biyambou Pendi et Fortune Mbaki Foubou ont été purement et simplement radiés des effectifs de ce parti politique de la majorité présidentielle, fondé par feu Guy Christian Mavioga. Ils ont rejoint Lucien Boulingui Ifounga, viré lui aussi depuis le 22 avril 2019.

Une mesure prise lors d’un conseil de discipline organisé suite à la saisine du bureau exécutif, conformément aux articles 4, 96 et 98, des statuts et règlements en vigueur. Il faut souligner que cette décision a été prise à la suite de la sortie des deux ex membres, qui, il y a quelques semaines, s’étaient insurgés sur le fait que la veuve Anna Claudine Mavioga n’est pas habilitée à parler au nom du parti, sont reprochés de plusieurs griefs.

A leur exclusion, celle de Lucien Boulingui Ifoungua, militant exclu depuis le 22 avril 2019, a été confirmée lors de ce conseil de discipline. Le communiqué indique que ces exclusions interviennent après avoir vidé toutes les voies nécessaires à la conciliation et examiné chaque cas de récidive et d’indiscipline . Il est donc interdit à ces derniers de mener une quelconque action au nom du parti, au risque de s’exposer aux poursuites judiciaires.