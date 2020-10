Gabon: Axa et Assinco lancent «IDA» pour faciliter l’indemnisation des accidents de la route

C’est le vendredi 9 octobre dernier que les sociétés d’assurances Axa et Assinco ont procédé à la signature de la convention Indemnisation directe des assurés (IDA). Un nouveau produit qui vise à simplifier et accélérer le processus d’indemnisation de leurs assurés pour tout accident ayant engendré des dégâts matériels.

C’est à l’occasion d’une conférence de presse organisée au siège social de la société d’assurances Axa Gabon sis au centre-ville que le directeur général de cette entreprise Théophile Jocelyn Mboro Assogho et le directeur général d’Assinco assurances Stephen Moussirou ont paraphé devant la presse locale et internationale, la convention établie dans l’Indemnisation des accidents de la route. Une innovation qui répond aux exigences du « constumer first » qui vise à offrir un service de haut standing et fluide à leur clientèle.

En effet, les deux entités privées ont main dans la main lancé le produit Indemnisation directe des assurés en abrégé « IDA ». Une offre de service qui non seulement permettra à tous les assurés des deux entreprises de pouvoir régler, après un simple constat amiable, leurs différends nés d’un accident de route ayant occasionné des dégâts matériels mais aussi de réduire considérablement le délai de traitement de la procédure d’indemnisation. Laquelle reste malheureusement longue.

Se prêtant au jeu de question-réponse, le Directeur général d’Axa Gabon a rappelé l’intérêt de collaborer avec Assinco. « Cet échange s’inscrit dans le cadre de la satisfaction des besoins de nos assurés. C’est une innovation dans le marché au Gabon. Avec Assinco l’idée était de mettre en place un outil qui va permettre d’accélérer la cadence des règlements des sinistres », a déclaré Théophile Jocelyn Mboro Assogho. Même son de cloche pour Stephen Moussirou, Directeur général d’Assinco assurances qui s’est montré enthousiaste quant à l’impact qu’aura ce produit pour leurs assurés. La clientèle est dès lors attendue !