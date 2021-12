Gabon: Avorbam Investissements recrute des exploitants pour six bâtiments commerciaux

Ecouter cet article Ecouter cet article

Filiale spécialisée de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en charge de la promotion immobilière, Avorbam Investissements (AI) a publié récemment un avis de sélection de structures pour l’exploitation de ses box commerciaux dans la résidence des Bougainvilliers. Destinés à accueillir différents types de commerce dont les activités ont été préalablement identifiées, ces box seront donc mis à la disposition de structures capables de les développer.

Engagée dans la promotion immobilière par le biais de sa filiale Avorbam Investissements née de sa fusion avec l’entreprise T2G, filiale du groupe marocain TGCC, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) entend aller au bout de son ambition. Comme le démontre le récent avis de sélection des structures pour l’exploitation de ses box commerciaux dans la résidence des Bougainvilliers, l’entité dirigée par Patricia Manon souhaite accélérer la mise en œuvre de son plan d’action.

En effet, à travers cette convention multipartite, qui lui permettra à moyen terme de développer des activités commerciales dans cet ensemble de bâtiments, constitué entre autres d’une salle polyvalente de 100 places, d’un salon de thé de 130 m2, d’une officine de pharmacie de 100 m2, d’un pressing de 50 m2, d’une salle de sport de 45 m2 et d’une épicerie de 47 m2, Avorbam Investissements veut se concentrer pleinement sur son coeur de métier.

Avec en ligne de mire la concrétisation des différents projets immobiliers en cours que sont l’ensemble résidentiel les Bougainvilliers articulé autour de 15 immeubles situés dans la zone nord de Libreville, et celle du lotissement résidentiel Magnolia qui s’articule autour du développement de 173 villas plain pied, AI et la CDC veulent donc pleinement accompagner les politiques publiques en matière de logement. Toute chose répondant aux enjeux économiques et sociaux de l’Etat.