Gabon: avec Shan’L comme égérie, Ecobank se digitalise davantage !

C’est ce samedi 19 juin, à la Société d’incubation numérique du Gabon (SING), que la banque panafricaine Ecobank via sa filiale locale a officialisé son partenariat avec l’une des artistes préférées de la jeunesse africaine Shan’L la Kinda, poulain de l’écurie Direct Prod. Selon la Direction générale de l’entité financière pionnière de la digitalisation, cette collaboration vise à redynamiser leur image mais aussi à promouvoir de manière décalée les produits digitaux que sont Ecobank Pay, Xpress Cash et carte virtuelle.

Dans l’optique de répondre de manière efficiente aux exigences de son ère, de plus en plus connectée, la banque panafricaine Ecobank a décidé de miser sur une stratégie de communication digitale et d’accroître sa notoriété dans la communauté des jeunes dont l’âge est compris entre 18 et 50 ans. Pour ce faire, quoi de mieux que se tourner vers l’artiste Gabonaise à 1,8 million d’abonnés qui fait l’unanimité dans le domaine de la culture et du divertissement ?

En effet, Ecobank Gabon a donc jeté son dévolu sur Shan’L la Kinda. Occasion pour le Directeur général d’Ecobank Gabon de rappeler l’intérêt de ce partenariat qui s’annonce prometteur. « Il s’agit d’une part de redynamiser l’image de la banque de manière générale et celle d’Ecobank Gabon en particulier auprès des jeunes actifs et connectés sur les plateformes sociales. Par ailleurs, promouvoir de manière décalée, nos et services phares en phase avec le mode communication de l’heure », a indiqué Nicholas Achiri.

Shan’L paraphant son contrat avec Ecobank Gabon

Désireuse de devenir la banque de référence digitale au Gabon, Ecobank n’a pas manqué de traduire sa fierté de contribuer à la valorisation de l’art comme vecteur de vulgarisation des services bancaires par le digital. « Nous sommes très fiers d’avoir Shan’L comme égérie de la marque Ecobank Gabon. Cela nous permettra de toucher une cible stratégique »,a conclu le Directeur général d’Ecobank Gabon.

Pour rappel, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) présent dans 36 pays en Afrique a mis sur le marché 3 produits digitaux que sont Ecobank Pay, Xpress Cash et carte virtuelle. Lesquels permettent respectivement des paiements sans espèces et par Scan QR Code, de transférer de l’argent en générant un code de retrait sans carte dans un GAB et la possibilité d’effectuer de paiements en ligne sans nécessairement avoir un compte bancaire traditionnel. Le tout via l’application mobile Ecobank disponible sur Playstore gratuitement.