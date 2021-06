Gabon: avec près de 11 milliards de FCFA en fonds propres, le secteur de la microfinance poursuit son ascension en 2020

Déjà en forte croissance en 2019 avec des fonds propres à 9,1 milliards de FCFA, le secteur de la microfinance a raffermi ses performances au cours de l’année écoulée. Comme le révèle la note de conjoncture sectorielle élaborée par la direction générale de l’Économie, les établissements de microfinance ont engrangé à fin décembre, des encours de dépôts et de crédits respectivement en hausse de 3,8 et 14,3%.

Porté par une hausse du nombre d’établissements, d’agences et une clientèle en hausse de plus de 12% en glissement annuel à plus 250 000 usagers, le secteur de la microfinance a raffermi son activité et renforcé son portefeuille. Comme le révèle la note de conjoncture sectorielle élaborée par la direction générale de l’Économie et de la politique fiscale (Dgepf), l’activité a vu ses fonds propres augmenter de près de 20%.

En effet, après s’être établis à 5,7 milliards de FCFA en 2018 et 9,1 milliards de FCFA en 2019, les fonds propres du secteur se sont élevés à 10,9 milliards de FCFA à fin 2020. Preuve à la fois d’une véritable résilience de ce secteur face à la crise actuelle, mais également d’un dynamisme et d’un véritable engouement des usagers qui y voient une alternative au secteur bancaire classique.

Concrétisée par un encours de dépôts à 64,3 milliards de FCFA, en hausse de 3,8% en glissement annuel et une autre de près de 15% à 60,7 milliards de FCFA de l’encours de crédit, cette bonne santé financière du secteur de la microfinance a également permis l’ouverture d’une dizaine de nouvelles agences. Toute chose ayant permis de créer de nouveaux emplois dans un marché de plus en plus contraignant.