Gabon: avec le soutien du PNUD, Koho apporte une aide financière aux personnes vivant avec un handicap

Avec l’appui du Programme des Nations unies pour le développement, le ministre chargé des Affaires sociales et des Droits de la Femme a tenu à apporter le 3 décembre dernier à Libreville, un soutien financier aux personnes vivant avec un un handicap . C’est dans cette optique que Prisca Nlend Koho a remis la modeste sommes de 75 000 Francs CFA à chacune de ces personnes vivant avec un handicap qui concerne sensiblement un peu plus de 500 personnes identifiées dans le « Grand Libreville ».

La célébration de la 28e édition de la journée internationale des personnes handicapées a été marquée ce 3 novembre 2020 par le lancement de l’opération d’une aide financière initiée par le Programme des Nations-Unies Gabon en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et des Droits de la femme, P. C’est sous le thème « Développons notre résilience collective pour trouver et mettre en œuvre des solutions durables afin de ne laisser personne de côté pendant et après la Covid-19 » que Pisca Koho Nlend a présidé cet événement social.

Un thème qui selon la ministre en charge des Affaires sociales « nous rappelle d’une part et avec justesse que le handicap fait partie de la condition humaine », et le fait qui il est plus qu’important de mettre en place des programmes d’intégration, d’insertion et de réadaptation des personnes handicapées. Une volonté des plus hautes personnalités de l’Etat en tête desquelles le Président de la République, Ali Bongo Ondimba et le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda qui souhaitent s’inscrire dans « la mise en place des programmes d’intégration, d’insertion et de réadaptation des personnes handicapées ».



Prisca Koho Nkend a rappelé qu’en « dépit du contexte de crise sanitaire, le Gouvernement va poursuivre sa politique de lutte contre la précarité et l’exclusion sociale ». Pour la ministre chargée des Affaires sociales et des Droits de la Femme il est impossible de « construire un Etat moderne et prospère en excluant une frange de sa population », a-t-elle indiqué.