Gabon: «Aux combats des femmes», deux journées pour sensibiliser sur les cancers féminins

Dans le but d’accompagner le combat mené au Gabon contre les cancers féminins, la plateforme dénommée Aux combats de femmes dirigée par Grâce Manuelle Engoang, organise du samedi 30 au dimanche 31 octobre des journées de sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l’utérus. Une deuxième édition qui entend particulièrement mettre l’accent sur le papillomavirus, cette maladie citée comme cause du cancer de l’utérus.

« Aux combats des femmes », plateforme portée sous les projecteurs par Grâce Manuelle Engoang, se joint aux efforts de lutte du gouvernement gabonais contre les cancers dits féminins. Comme ce qui est devenu une tradition durant le mois d’octobre, ponctué par la campagne de sensibilisation et de dépistage Octobre rose, Aux combats des femmes, mobilise pendant deux jours, spécialistes de santé, jeunes et acteurs de la société civile engagés pour la cause, pour sensibiliser, partager, éveiller sur les combats quotidiens des femmes face aux cancers.

Ainsi, ce samedi 30 octobre fait la part belle aux jeunes. Une journée scientifique est organisée, avec la participation des médecins oncologues, gynécologues et cliniciens pour sensibiliser particulièrement les jeunes. « Nous avons des jeunes âgés de 19, 20 à 24 ans qui font la maladie. On pourra leur expliquer que ça n’arrive pas qu’aux autres et qu’on peut l’avoir très jeune », a indiqué Grâce Manuelle Engoang. À noter qu’il y aura également un débat sur le thème « Papillomavirus, quels risques? Quels traitements? ». Selon l’initiatrice de la journée, « le papillomavirus est l’une des causes principales du cancer du col de l’utérus ».

La journée du dimanche 31 octobre sera particulièrement ponctuée par une séance de témoignage et de partage de l’expérience coordonnée par l’influenceuse camerounaise Mme Cooper, invitée au Gabon pour l’occasion. Cette dernière viendra partager son expérience vécue avec son père, victime d’un cancer du poumon.

Notons que dans son combat pour les femmes atteintes de cancer, Grâce Manuelle Engoang mène par ailleurs de nombreuses actions. Cette année, la jeune dame, par le biais de sa plateforme et grâce à la mobilisation de plusieurs associations des fonds qui serviront à « aménager un espace récréatif au centre de cancérologie de LBV pour les enfants atteints de leucémie », seront levés.