Gabon: aux arrêts pour avoir violemment agressé son ex petite amie

Telesphore Koum Bettim va passer le week-end entre les mains des agents de la Direction générale des recherches (DGR) pour avoir violemment agressé la mère de son enfant. À l’origine de cette rixe, un appel nocturne émis par le mis en cause pour prendre des nouvelles de sa fille qui va engendrer des vives disputes.

Garder les bons liens avec le père ou la mère de son enfant, n’est pas toujours une bonne idée. Et ce, si votre nouveau partenaire a du mal à l’accepter. Telesphore Koum Bettim l’apprendra à ses dépens. En effet, cet homme à la trentaine révolue aurait eu l’ingénieuse idée d’appeler nuitamment son ex petite amie qui réside non loin de chez lui au Pk8. Le but de cet appel, prendre des nouvelles de leur fille.

Seulement, il semble que son ancienne compagne n’ait jamais informé son nouveau partenaire. D’ailleurs, lorsque Telesphore lance l’appel, c’est justement ce dernier qui décroche et qui se met en rogne. « Le soir de l’agression, je l’ai appelé pour parler avec ma fille, mais c’est son concubin actuel qui m’a répondu. Ce dernier, pas du tout content de mon coup de fil nocturne, va me menacer au téléphone, avant de me raccrocher au nez », a-t-il indiqué à notre confrère L’Union.

Alors que Telesphore s’est dit que le problème s’est tassé, il sera surpris d’entendre toquer à sa porte moins d’une demi-heure après. En ouvrant, c’est son ex petite amie qui toute remontée se mettra à l’insulter en l’accusant d’être à l’origine de ses malheurs avec son homme. « Tout à coup, elle s’empare d’une bouteille de bière qu’elle m’envoie violemment au visage », a-t-il confié.



En réaction, il procède de la même manière et lui assène le bout de bouteille le long du corps. À l’heure où nous couchons ces lignes, la vie de son ancienne compagne n’est plus en danger et l’agresseur n’est toujours pas fixé sur son sort. Nous y reviendrons.