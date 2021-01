Gabon: augmentation du trafic d’héroïne en 2020

Considéré comme l’une des drogues les plus dangereuses au monde, son trafic semble avoir pris des proportions qui devraient inquiéter les plus hautes autorités. En effet, le commandant en chef des Forces de police nationale (FPN) le Général de Brigade Serge Hervé Ngoma annoncé que ce sont un peu plus de 552 grammes d’héroïne qui auraient été saisis en 2020.

C’est au cours de la présentation des vœux au Chef de l’État Ali Bongo Ondimba que le Commandant en Chef des Forces de Police nationale a fait le bilan de la lutte contre le trafic de drogue dans le pays. Ainsi, en 2020 ce sont près de 224 millions de produits stupéfiants et de faux médicaments qui ont été saisis.

Au nombre des produits illicites saisis on retrouve près de 500 grammes d’héroïne, opiacé puissant, obtenu à partir de la morphine. Des statistiques qui dénotent une augmentation pour le moins inquiétante du trafic de cette drogue qui a un pouvoir addictif très fort, et dont la dépendance physique arrive rapidement après plusieurs jours de consommation régulière.

A noter que cette dépendance est caractérisée par l’apparition d’un syndrome de sevrage ou de manque à l’arrêt de la prise de produit, typique de tous les opiacés, mais qui est particulièrement intense et insupportable pour l’héroïne. Toute chose qui devrait interpeller les pouvoirs publics surtout lorsqu’on connaît les effets nocifs de cette drogue dans la société.