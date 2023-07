Gabon : aucune femme nommée conseiller membre de la HAC

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Conseil des ministres tenu le lundi 3 juillet 2023, à Oyem sous la présidence d’Ali Bongo Ondimba au palais présidentiel a entériné le remaniement à la Haute autorité de la communication (HAC). Si Germain Ngoyo Moussavou a été maintenu, il est à déplorer l’exclusion totale de la gent féminine.

Alors qu’il s’évertue à défendre la parité de genres au sein de l’administration, Ali Bongo Ondimba semble amorcer un virage important pour la Présidentielle. Une échéance à laquelle la femme ne devrait pas jouer un rôle primordial. C’est le message envoyé au terme du dernier conseil des ministres délocalisé dans le septentrion.

Finie la décennie de la femme?

C’est la question qui taraude les esprits au lendemain du dernier conseil des ministres. En effet, sur les 8 conseillers membres de la HAC nommés, aucune femme n’apparait. Chose curieuse. Et ce, alors que l’adoption de la Loi n°9/2016 du 5 septembre 2016 fixant les quotas d’accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et ceux des femmes aux emplois supérieurs de l’État, permet à cette frange de la population de jouer pleinement sa partition.

Ali Bongo Ondimba aurait-il déjà abandonné sa vision pour la femme gabonaise? Que dire de la loi sur la parité récemment votée par les parlementaires ? On est donc loin de son assurance donnée, le 19 juillet 2016, à l’occasion de la cérémonie de remise du rapport général de la « Consultation nationale de la décennie de la Femme Gabonaise 2015-2025 », au Palais de la Présidence de la République.

Ali Bongo aux antipodes de ses promesses pour la gent féminine ?

C’est avec fierté que le Chef de l’Etat affirmait son « engagement à déployer durant les prochaines années que couvre la Décennie de la Femme Gabonaise, une politique prioritaire pour l’amélioration et la transformation profonde de la condition de la Femme Gabonaise sur tous les plans, juridique, politique, économique et social ». Instrument clé à l’expression de la démocratie, la HAC vient d’être vidée de sa force féminine.