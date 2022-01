Gabon: Aubameyang à Barcelone en cas d’échec sur Morata !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la bombe lâchée dans la nuit du jeudi 27 janvier dernier par le média madrilène As. En effet, la presse ibérique est formelle « le FC Barcelone serait intéressé par Pierre-Emerick Aubameyang, si Alvaro Morata décidait finalement de rester à la Juventus ». Seul bémol, le transfert du goleador gabonais demeure lié au départ d’Ousmane Dembélé, qui devrait dégager de la marge dans la masse salariale.

Dans l’impasse dans le club londonien où il est passé de fer de lance à joueur évoluant de réserve, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang pourrait enfin retrouver le sourire dans un grand club. C’est en tout cas ce qu’affirment As et RMCsport. Les médias occidentaux révèlent que le board catalan aurait relancé le dossier Aubameyang sous l’impulsion du nouveau coach et légende du club Xavi Hernandez.

En fait, face à la complexité du dossier Alvaro Morata quasi libéré par la Juventus de Turin mais bloqué par l’Atletico Madrid qui refuse de renforcer un concurrent au titre, la voie vers le Camp Nou est plus que jamais envisageable pour le capitaine des Panthères du Gabon. D’ailleurs AS se montre enthousiaste et révèle que l’entraîneur du club aux 5 ligues de champions apprécierait la polyvalence d’Aubameyang.

Si pour l’heure aucune offre ferme n’a été formulée, il est tout de même dans les tuyaux que « le Barça envisagerait un prêt jusqu’au 30 juin », précise RMCSport.

Autre détail et pas des moindres, ce transfert reste conditionné à un départ d’Ousmane Dembélé. En partant, l’international français libérerait une marge dans la masse salariale du club catalan qui rencontre une crise économique et sportive sans précédent. Sous contrat jusqu’en 2023 avec les Gunners, il totalise 7 buts et 4 passes décisives en 15 matchs disputés cette saison.