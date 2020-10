Gabon: Assinco, Saham, Ogar, AXA, top 10 des sociétés d’assurances à fin juin 2020

Bien que freinées par le ralentissement de l’investissement, les difficultés de trésorerie des entreprises, les effets de la crise sanitaire internationale et les mesures de confinement mises en œuvre pour stopper sa propagation, l’activité des assurances au Gabon a su amortir le choc. Avec un chiffre d’affaires cumulé de plus de 62 milliards de FCFA à fin juin, le secteur a notamment été dominé par ASSINCO, SAHAM Assurances et Ogar.

C’est ce qui ressort des données fournies par la Fédération gabonaise des sociétés d’assurances (Fegasa). Malgré un contexte économique délicat marqué par le ralentissement des investissements, les difficultés de trésorerie des entreprises, les effets de la crise sanitaire internationale et les mesures de confinement mises en œuvre pour stopper sa propagation, le secteur des assurances a su maintenir un niveau deux fois supérieur à celui du premier semestre 2018.

En effet, porté par ses leaders ASSINCO et ses 13,554 milliards de FCFA, SAHAM Assurances (11,362 milliards de FCFA) et OGAR (9,869 milliards de FCFA), le secteur a su tirer profit de ses acquis cumulant un chiffre d’affaires établi à 62 milliards de FCFA au terme des six premiers mois de l’année. Une performance renforcée par les bons chiffres d’AXA Gabon (8,641 milliards de FCFA) et SUNU Assurances (4,894 milliards de FCFA).

Si la branche incendie, accidents et risques divers (IARD) a tenu la dragée haute avec un peu plus de 52,2 milliards de FCFA de CA à fin juin, la branche Vie s’est également distinguée avec près de 10 milliards de FCFA récoltés grâce notamment à la bonne tenue d’Ogar Vie (4,595 milliards de FCFA), Sunu Assurances Vie (4,134 milliards de FCFA), NSIA Vie Assurance (0,793 milliard de FCFA) et Saham Assurance Vie (0,289 milliard de FCFA).

A noter cependant que compte tenu des restrictions liées à la crise sanitaire actuelle, la sous-branche « dommages aux biens et de responsabilités » qui comporte notamment les dommages automobiles (-0,48%), transports (-24,85%), accidents corporels (-36,18%), autres risques (-48,14%) et acceptations (-18,29%), a accusé un net repli. Idem pour la sous branche Assurances Vie en individuelles qui se contracte de -3,22%.