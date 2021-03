Gabon: Assinco nouveau leader du marché des assurances

Fort d’une « résilience » qui lui a permis de faire grimper son chiffre d’affaires de 2,63% pour atteindre 104,1 milliards de Fcfa au 31 décembre 2020 comme le révèle la note d’analyse de la Fédération Gabonaise des Sociétés d’Assurances (FEGASA), le marché gabonais des assurances a démontré sa capacité à résister aux aléas. Dans ce contexte, c’est Assinco qui rafle la mise, puisque du deuxième rang où il se situait en 2019, l’opérateur est désormais leader sur ce marché en 2020.

Face à l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur l’économie gabonaise en 2020, le marché gabonais des assurances a fait preuve d’une véritable résilience, soulignant comme l’a rappelé la Fédération Gabonaise des Sociétés d’Assurances (FEGASA), « la solidité du marché gabonais qui a su s’adapter au nouvel environnement et une véritable évolution des modèles de souscription ». Néanmoins, si les opérateurs ont dans leur ensemble, rivaliser de performance, certains à l’image d’Assinco, ont su tirer leur épingle du jeu.

En effet, à l’analyse des performances des acteurs du marché gabonais des assurances, il en ressort que la compagnie Assinco SA, un des principaux acteurs du marché de l’IARDT (incendie, accidents, risques divers et transport) et de l’assurance crédit, est désormais leader du marché des assurances au Gabon avec un chiffre d’affaires de 20,8 milliards de FCFA pour une part de marché de 20%. Une belle évolution pour l’opérateur qui était jusque-là deuxième de ce classement.



Désormais placé devant Saham Assurances et ses 18,5 milliards de FCFA pour une part de marché de 17,82%, Assinco SA a donc su profiter de « l’innovation, l’amélioration de la qualité du service au client et le développement des nouvelles technologies » qui caractérise aujourd’hui le marché gabonais des assurances comme l’a rappelé Andrew Gwodog, Président de la FEGASA, qui s’est également montré satisfait de ce « passage de flambeaux, des plus anciennes sociétés au profit des nouvelles ».