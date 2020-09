Gabon: Assinco leader d’un secteur des assurances qui résiste tant bien que mal à la crise

Bien qu’en baisse de 4,77% à fin juin 2020, le secteur gabonais des assurances a su amortir les coûts liés à la crise de la Covid-19. Dominé par Assinco avec un chiffre d’affaires de 13,554 milliards de FCFA pour 21,86% de parts de marché, le secteur affiche au terme des six premiers mois de l’année, un chiffre d’affaires global de 62,011 milliards de FCFA.

C’est ce qui ressort du rapport d’activité dévoilé par la Fédération gabonaise des sociétés d’assurances (Fegasa). Marqué par la crise sanitaire liée à la Covid-19 et qui a eu un impact économique non négligeable, le secteur des assurances affiche un chiffre d’affaires en baisse de près de 5% à fin juin 2020.

En effet, dominé par Assinco et ses 13,5 milliards de FCFA notamment pour la branche IARD, le secteur a vu ses principaux indicateurs plonger. Ainsi, à fin juin, la branche Dommages qui représente plus de 84% de parts de marché et 52,3 milliards de FCFA de chiffre d’affaires, a vu ses sous branches Automobiles (-0,48%), Transports (-24,85%), ou encore Accidents corporels (-36,18%), connaitre un net repli.

Pour ce qui est de la branche Vie dominé par OGAR VIE et ses 4,6 milliards de FCFA, et qui représente plus de 15% des parts de marché du secteur pour près de 10 milliards de FCFA de chiffre d’affaires cumulé, les opérateurs ont vu la sous branche assurances Vie en individuelle connaître un repli de 3,22% causant in fine un recul global de 0,60%.

Entre baisse de régime des nouvelles souscriptions à des contrats d’assurance, baisse des activités des autres secteurs notamment celui des Transports aussi bien aérien que terrestre, et impact d’une pandémie de Covid-19 dont on ignore encore les l’issue, le secteur pourrait encore voir ses chiffres dégringoler d’ici la fin de l’année. Une situation qui devrait amener l’exécutif à revoir sa stratégie de riposte.