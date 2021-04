Gabon: Assélé dit oui à la paix des braves à condition d’impliquer la majorité

Adopté à l’unanimité lors de la première session ordinaire du Conseil national de la Démocratie (CND) le vendredi 26 mars 2021, l’appel à la paix des braves continue de susciter des adhésions. La dernière en date est celle du Président d’honneur du Centre des libéraux réformateurs (CLR) Jean Boniface Assélé qui a salué cette initiative conditionnant toutefois une plus grande implication de la majorité républicaine et sociale pour l’émergence (MRSE).

En effet, dans le cadre de la poursuite de son plaidoyer auprès des leaders politiques que compte le pays, la Commission ad hoc provisoire du dialogue politique en gestation a été reçue par le président du CLR. Il était question pour cette délégation conduite par le secrétaire exécutif du Bloc démocratique chrétien (BDC) Guy Christian Mavioga de présenter à ce dernier cette initiative qui vise à réunir autour d’une même table les fils et filles du Gabon pour arriver à un apaisement du climat sociopolitique.

A cet effet, Jean Boniface Assélé qui a salué cette démarche qu’il a qualifié de « louable » a donné son accord de principe pour l’adhésion du Centre des libéraux réformateurs à cet appel sans toutefois manquer de poser quelques préalables. Si cette initiative vise bien évidemment à apaiser le climat, l’ancien ministre a plaidé pour une implication de la MRSE qui soutient la politique du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.



« Personne n’ignore que pour le moment il y a une morosité dans les relations entre les Gabonaises et les Gabonais. Il faut voir les mécanismes à adopter pour que les gens se parlent et se saluent entre eux. Nous sommes les membres d’une grande famille; la grande famille gabonaise », a-t-il martelé. Par ailleurs, il n’a pas manqué d’inviter la commission ad hoc à poursuivre les consultations notamment auprès de la majorité républicaine et sociale pour l’émergence.