Gabon: Assélé demande à sa fille Nicole d’aller créer son parti ailleurs

Lors de la réunion préparatoire du Centre des libéraux réformateurs (CLR), le président fondateur dudit parti politique, Jean Boniface Assélé et le board politique ont entériné la radiation de sa fille Nicole Assele. Occasion pour ce dernier de demander, à sa désormais ancienne déléguée générale, de laisser son parti tranquille et d’aller créer le sien où bon lui semble.

Cette réunion avait pour un des points forts, l’examen et l’adoption de l’exclusion du délégué général du parti, le 28 février dernier au même titre qu’Alexandre Désiré Tapoyo et Lévy Mbina Mbina, trois cadres du parti, qui, selon le président fondateur, allaient à l’encontre de ses décisions et qui brillaient par l’indiscipline.

Pour Jean Boniface Assélé, sa formation politique n’est pas un parti de famille. Il dit avoir pris la décision d’exclure Nicole Assélé en toute objectivité et conformément aux textes. « Il est vrai que c’est ma fille, mais le CLR n’est pas un parti de famille. La familiarité a des limites », a-t-il laissé entendre. Dans la foulée, il a relevé que cette dernière était « une indisciplinée qui ne me respectait pas, qui contredisait les décisions que je prenais » a fait savoir Jean Boniface Assélé.

Par ailluers, le président du CLR a mis en garde l’ancienne Déléguée du parti et son groupe, sur leur défiance à vouloir organiser des manifestations parallèles au siège du parti. Invitant plutôt cette dernière à créer son propre parti. « Il faut que les gens comprennent que ce siège est ma propriété. J’ai créé mon parti en mettant à sa disposition mes biens. C’est moi qui paie tout ici. Si quelqu’un n’est pas d’accord, il va faire son parti ailleurs. Et s’il rentre ici dans ce siège n’importe comment, il sortira n’importe comment aussi », a-t-il martelé.