Gabon : Assala sous pavillon de Maurel & Prom pour plus de 400 milliards de FCFA

Après plus de deux mois de tractation, l’opération de rachat de l’entreprise Assala Energy par la société française d’hydrocarbures Maurel & Prom a finalement été conclu le mercredi 16 aout dernier, selon des informations relayées par le site spécialisé Capital.fr. Une opération estimée à 730 millions de dollars, soit, 438 milliards de FCFA permettra au groupe de « contrôler le transport et la distribution de l’ensemble de sa production dans le pays ».

Si dans notre article intitulé Gabon : Assala Energy pourrait passer sous pavillon Maurel et Prom, nous évoquions l’état d’avancement des discussions entre les deux partis, c’est désormais chose faite. En effet, Le producteur français d’hydrocarbures Maurel & Prom va racheter 100% des actions d’Assala Energy Holdings et de toutes ses filiales au Gabon à la société internationale d’investissement Carlyle.

Un rachat qui devrait permettre à l’entreprise française d’accroitre son positionnement dans le secteur pétrolier au Gabon. Selon cette dernière, cette acquisition sera intégralement financée grâce à de la dette à faible coût et la finalisation de l’opération est prévue entre le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.

Une opération qui renforce les capacités opérationnelles de Maurel & Prom

Il faut souligner qu’Assala est une entreprise pétrolière onshore active au Gabon, elle est l’une des principales sociétés indépendantes d’exploration et de production pétrolière, avec une production d’environ 45.000 barils par jour en 2022. « Les infrastructures de transport et de stockage acquises incluent notamment le terminal pétrolier de Gamba et les oléoducs qui y sont raccordés, qui permettront à Maurel & Prom de contrôler le transport et la distribution de l’ensemble de sa production dans le pays », souligne le groupe.

Pour rappel, Assala Gabon opère six permis de production, notamment Rabi Kounga II, Toucan II, Bende M’Bassou Totou II, Koula/Damier, Gamba/Ivinga et Atora II. Il a également des intérêts dans un permis de production qu’il n’exploite pas directement, en l’occurrence Tsiengui. Assala Gabon est également opérateur d’infrastructures de soutien à sa production, notamment un réseau de pipelines à terre et un terminal d’export situé à Gamba.