Gabon: Assala se mobilise pour le nettoyage de la plage de Cap Lopez et de Gamba

Les équipes d’Assala Gabon se sont mobilisées pour le nettoyage de la plage de Cap Lopez tandis qu’à Gamba, 200 personnes s’impliquaient dans une grande opération d’entretien à l’initiative de la société.

Environ 150 salariés et prestataires ont travaillé à une opération de ramassage de déchets sur la plage Cap Lopez de Port-Gentil le 10 juin. En moins de deux heures, deux grandes bennes ont été remplies de détritus, essentiellement plastiques, et transportées auprès d’un prestataire pour revalorisation ou destruction. L’opération de nettoyage s’est poursuivie par un repas et des activités sportives entre collègues sur la plage. Quelques jours avant, les autorités municipales de la commune de Port-Gentil et des représentants d’Assala s’étaient retrouvés pour une cérémonie au cours de laquelle le Directeur Général de la société avait fait don de débroussailleuses, de tronçonneuses et autres matériels d’entretien d’espaces verts.

A Gamba, près de 200 personnes, y compris les autorités de la ville, se sont rassemblées à dix heures à la place du Château sur invitation de la société. Elles ont ensuite progressé jusqu’à l’esplanade de la mairie en collectant les détritus se trouvant sur leur passage. Assala a ensuite proposé une collation à ceux qui se sont mobilisés pour cet événement fédérateur. La journée s’est achevée avec la visite des stands dédiés à la biodiversité préparés pour l’occasion par les acteurs de la conservation sur Gamba, dont le Smithsonian National Zoo and Conservation Biology Institute, institut de recherche, et Ibonga, ONG de protection de la Tortue Marine et d’Education Environnementale.

Les personnels Assala sur les sites de production pétrolière de Gamba, Atora, Toucan, Rabi et Koula n’ont pas été en reste et plus de 500 personnes ont participé à des opérations d’entretien pour célébrer à leur façon la journée mondiale de l’environnement. A cette occasion, l’importance de minimiser l’usage des bouteilles plastiques jetables a été soulignée.

Assala a organisé ces évènements dans le prolongement de la Journée Mondiale de l’environnement. En effet, en juin, l’Organisation des Nations Unies invite à marquer cette journée, qui avait cette année pour thème « Une seule Terre ». Cette pause nous rappelle que la protection de l’environnement est avant tout une question de personnes : alors que l’être humain est à l’origine d’une grande partie des problématiques environnementales que nous connaissons aujourd’hui, il est également la clef qui pourra les résoudre et ainsi protéger et préserver la Terre, notre seule maison.

Daniel Marini, Directeur Général d’Assala Gabon SA, a déclaré : « L’une des Valeurs d’Assala est d’Etablir des Partenariats Gagnant-gagnant. Notre société, nos salariés et nos prestataires font partie des communautés de Port-Gentil et de Gamba. Avec ces opérations de nettoyage nous formons une communauté unie, décidée à protéger notre environnement. La Journée de l’environnement, ce n’est pas une journée unique. C’est tous les jours. Nous n’avons qu’une seule Terre. ».

