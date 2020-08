Gabon: Assala s’allie à Bolloré pour assurer les transports légers sur sites pour les quatre prochaines années

L’entreprise française Bolloré Transport & Logistics vient d’annoncer la signature d’un contrat renforçant son offre de services dans le secteur de l’industrie pétrolière au Gabon. Signé avec Assala Gabon, cet accord vise notamment « la mise en place de services dédiés de transports légers sur les sites d’exploitation pétrolière de Gamba, Rabi, Toukan et Koula ».

Bolloré Transport & Logistics vient d’annoncer avoir décroché un contrat visant à renforcer son offre de services dans le secteur de l’industrie pétrolière au Gabon. D’une durée de quatre ans, ce contrat vise entre autres, pour l’entreprise spécialisée dans les transports, la logistique de projets industriels, ou encore la gestion des colis exceptionnels, à « assurer la mise en place de services dédiés de transports légers ».

En effet, annoncé par Assala Gabon, qui a indiqué que Bolloré allait se charger de cet aspect logistique « sur ces sites d’exploitation pétrolière de Gamba, Rabi, Toukan et Koula », cet accord précise que plus de cent véhicules pick-up, bus et utilitaires légers seront ainsi déployés sur l’ensemble de ces sites, où ils seront exploités et maintenus pour une durée de quatre ans.

Soulignant un peu plus l’ambition de la société considérée aujourd’hui comme la deuxième du secteur pétrolier gabonais, l’accord Bolloré-Assala, s’inscrit donc dans la droite ligne de l’ambitieux projet de l’entreprise arrivée au Gabon en 2017 à travers le rachat des actifs de Shell et plus tard de Total Gabon et bien plus encore. En effet, il confirme également l’engagement d’Assala dans ses opérations au Gabon et ses préparatifs pour un retour rapide à la normale, dès que la situation sanitaire et les contraintes économiques le permettront. Pour ce contrat avec Bolloré comme pour tout autre service contracté par l’entreprise pétrolière, Assala s’assure que les règles de contenu local sont respectées par le fournisseur de service et que la sécurité et la santé des employés restent la priorité.

Pour rappel, depuis son arrivée, Assala Gabon c’est plus de 170 milliards de FCFA d’investissements.