Gabon : Assala Energy pourrait passer sous pavillon Maurel et Prom

C’est sans aucun doute l’information qui fait la une dans le secteur pétrolier depuis quelques heures. Selon plusieurs médias dont Boursorama, la compagnie pétrolière Maurel & Prom a annoncé ce mercredi 14 juin 2023 dans un communiqué, « être en discussion avancée avec l’actionnaire d’Assala Energy Holdings Ltd concernant l’acquisition de l’intégralité des actions d’Assala ».

Si cette information circulait déjà depuis le mois de février, le rachat des actifs de Carlyle/Assala Energy semble se préciser. En effet, dans son communiqué, Maurel & Prom assure que des discussions seraient en bonne voie pour cette opération considérée comme l’un des plus gros deals pétroliers africains de l’année 2023 affole les acteurs du secteur avec 50 000 barils par jour en jeu.

Appartenant à la société d’investissement Carlyle, Assala est une entreprise pétrolière onshore active au Gabon dans la production, le transport et le stockage de brut, avec une production en quote-part d’environ 45 000 barils par jour en 2022. Son rachat selon plusieurs médias pourrait atteindre une valeur d’un milliard de dollars.

Concernant l’opération, Maurel & Prom précisent toutefois que « rien ne permet de garantir que les parties s’accorderont sur les termes définitifs de l’acquisition proposée, ni que cette acquisition proposée sera réalisée ». Une position corroborée par un responsable d’Assala qui assure que cette discussion reste de l’ordre de l’hypothèse jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé ou non entre les deux parties.

Pour rappel, Assala Gabon opère six permis de production, notamment Rabi Kounga II, Toucan II, Bende M’Bassou Totou II, Koula/Damier, Gamba/Ivinga et Atora II. Il a également des intérêts dans un permis de production qu’il n’exploite pas directement, en l’occurrence Tsiengui. Assala Gabon est également opérateur d’infrastructures de soutien à sa production, notamment un réseau de pipelines à terre et un terminal d’export situé à Gamba.