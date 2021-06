Gabon: Arnaud Nguimbi à la tête du CNEE

Le Conseil des ministres qui s’est tenu ce jeudi 10 juin 2021 a enregistré une nouvelle vague de nominations au sein des administrations et sociétés publiques. L’Une des plus importantes est sans aucun doute la nomination comme directeur général d’Arnaud Christian Nguimbi à la direction générale du Conseil national de l’eau et de l’électricité (CNEE).

En effet, cet inspecteur Principal à la BGFI Holding Corporation remplace à ce poste Justin Nze Bekale qui avait été nommé à la tête de la CNEE en octobre 2019. Tout comme son prédécesseur Arnaud Christian Nguimbi devra mettre l’accent sur une gestion efficiente des ressources humaines et le déploiement du CNEE sur le reste du pays.

Créée par la loi 019/95 du 23 novembre 1995 et organisée par le décret 0658 du 21 avril 2011, le Conseil National de l’Eau et de l’Electricité est une entité avant-gardiste sur le combat pour la fourniture d’eau et un éclairage public de qualité, aux fins de répondre aux attentes des populations. Elle dispose de plusieurs représentations dans le pays notamment Libreville, Franceville, Mouila, Port-Gentil et Oyem.

Ainsi, Arnaud Christian Nguimbi devra poursuivre les chantiers entamés par son prédécesseur et répondre aux attentes du chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba, qui fait de l’énergie électrique et de l’eau, l’une des priorités de son septennat.