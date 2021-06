Gabon: Arnaud Christian Nguimbi paré à relever les défis à la tête du CNEE

C’est ce mercredi 23 juin 2021 qu’Arnaud Christian Nguimbi a officiellement été installé en qualité de Directeur général du Conseil national de l’eau et de l’électricité (CNEE) à l’issue d’une cérémonie de passation de charges présidée par le ministre délégué aux Ressources hydrauliques Oswald Séverin Mayounou. Saluant le travail abattu par son prédécesseur Justin Nze Bekale, le promu s’est dit prêt à relever les défis inhérents à sa fonction et honorer la confiance placée en lui par le chef de l’État Ali Bongo Ondimba.

C’est en présence du ministre délégué aux ressources hydrauliques Oswald Séverin Mayounou, du secrétaire général dudit ministère, du président du Conseil d’Administration que Justin Nze Bekale et Arnaud Christian Nguimbi, respectivement Directeur général sortant et rentrant de la CNEE ont procédé à la traditionnelle cérémonie de passation de charges. Un moment d’échanges qui a permis aux deux hommes de faire un tour d’horizon de cette entité publique qui joue un rôle primordial dans la vie des populations et ce, au quotidien.

Prenant la parole en premier, l’ancien Directeur général de la CNEE, promu conseiller à la Société du patrimoine, a traduit sa reconnaissance envers les plus hautes autorités de la République et ses collaborateurs durant les deux ans de sa gestion. « Je remercie le chef de l’État Ali Bongo Ondimba pour la confiance placée en moi […] À tous les agents. Sincères félicitations pour la qualité de travail fournie depuis des années », a indiqué Justin Nze Bekale, applaudi des deux mains par l’ensemble de l’assistance.

En réaction, Arnaud Christian Nguimbi a dit continuer dans la dynamique impulsée par son prédécesseur. « Par la présente cérémonie, je vous rejoins pour relever avec vous, ensemble, les nombreux défis auxquels notre institution continuera de faire face dans l’accomplissement des missions aussi nombreuses que multiformes qui lui sont dévolues […] Car l’œuvre est immense et le défi de taille », a-t-il déclaré à l’endroit de ses collaborateurs.



Le promu n’a pas manqué de présenter les grandes lignes de son action à la tête de cet établissement chargé de réguler le service public lié à la gestion des réseaux d’eau et de l’éclairage public. « La participation citoyenne et le développement durable seront les deux axes fort de notre action commune : nous nous engagerons à déployer des solutions qui prennent en compte les réalités de terrain; et qui devront cadrer avec l’engagement pris par notre pays à travers le Pacte Mondial sur la transition écologique dans une démarche de gestion durable et responsable », a conclu Arnaud Christian Nguimbi.