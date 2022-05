Gabon: Arielle T met fin à sa carrière  

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un post sur sa page Facebook le samedi 30 avril dernier que la nouvelle a été relayée. En effet, la chanteuse Arielle T a annoncé mettre un terme à sa carrière artistique. Une nouvelle incompréhensible qui suscite de nombreuses interrogations, d’autant plus que cette dernière a récemment dévoilé le vendredi 11 mars 2022 le clip « Dis moi oui » en collaboration avec l’artiste congolais Gaz Mawete.

Un mois seulement après son dernier titre, « Dis moi oui », Arielle-T revient avec une nouvelle pour le moins inédite. La chanteuse dont les derniers titres n’auraient pas trouvé l’assentiment des mélomanes décide de mettre un point final à sa carrière. Si la collaboration avec l’artiste camerounaise Charlotte Dipanda avait été saluée, il semblerait que la suite n’ait pas été du goût des mélomanes au vu des nombreuses critiques négatives qu’on peut lire sous ces derniers clips.

Des avis qui ont probablement eu raison d’elle au vu de la triste nouvelle dévoilée sur ces différents réseaux sociaux le samedi 30 avril dernier. « Pour des raisons personnelles, je me vois dans l’obligation de me retirer pour un temps du monde musical. J’espère de tout cœur que tout ce temps, ma musique vous aura apporté joie et réconfort » a-t-elle déclaré. C’est assurément une triste nouvelle pour la fanbase de la chanteuse.

Si l’artiste a évoqué des raisons personnelles comme justificatif, il n’en demeure pas moins que les internautes continuent de se questionner sur les véritables raisons de ce retrait. Des paroles qui sonnent comme un clap de fin pour celle qui a su pendant plusieurs années susciter de nombreuses réactions à chaque sortie. Vrai ou pas, les avis sont divergents et nombreux sont les fans qui espèrent que ceci ne soit qu’une farce.