Gabon: arbre de Noël pour enfants atteints de difficultés motrices

C’est ce dimanche 26 décembre 2021 que des centaines d’enfants de 1 à 14 ans, recensés par les associations Gravir la montagne (GLM), Gabon en avant (GEA) et l’ONG Omanda, ont reçu des cadeaux de tous types. Oeuvre d’un mécène représenté par Pamphile Leoumbou Andjembe, cette action vise à rétablir l’équité avec ces enfants très souvent marginalisés en raison de leur santé et leur situation sociale.

« Donc, lorsque tu fais un don à quelqu’un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense », nous rappelle le livre de Matthieu au chapitre 6 verset 2. Des recommandations divines auxquelles peu de bienfaiteurs semblent attachés de nos jours.

Bienheureusement, il en existe qui, au nom des valeurs sociales, décident de ramener un peu de sourire dans la vie de certains enfants notamment ceux frappés par des défaillances motrices. C’est le cas d’une personne de bonne volonté qui a donné rendez-vous à des centaines de bambins au sein du musée national pour leur distribuer des cadeaux dans le cadre de la célébration de Noël. Une expérience unique pour les parents et les bénéficiaires.

« Nous sommes franchement étonnés. Lorsque l’ONG Omanda nous a notifiés, on a presque pas cru. Jusqu’à ce que nous arrivions ici. Une journée que nos enfants ne vont pas oublier de si tôt. Pour cela , nous remercions toutes les personnes qui ont bien voulu penser à cette catégorie d’individus qui ont besoin de se sentir aimés », a indiqué Mista Agali, au nom des parents. Non sans inviter les bienfaiteurs à étendre leurs actions sur des produits de première nécessité.

En réaction, Pamphile Leoumbou Andjembe, représentant le mécène, a rappelé l’intérêt et la portée d’une telle action. « Les périodes de fête sont la plupart du temps des périodes de retrouvailles, de joie et surtout de partage. Nous partageons des cadeaux mais bien plus encore, nous partageons l’amour autour de nous. Cette action est un clin d’œil à l’endroit de toutes ces familles et ces personnes qui n’ont pu partager quelque chose ou recevoir un cadeau », a-t-il déclaré.

Notons que des actions similaires ont été posées dans le département de la Mpassa en l’occurrence aux villages Eyouga, Lengori Ngoumou Oyali et à Tchibanga grâce à l’apport de bonnes volontés. Une véritable réussite pour les associations GLM et GEA ainsi que l’ONG Omanda qui ont mutualisé leurs efforts pour offrir de l’amour à ces 91 enfants ayant des pathologies et d’autres issues des familles démunies. Autant dire que la vision solidaire et équitable a prévalu autour de cette action qui devrait être imitée par tout individu en capacité de venir en aide aux nécessiteux.