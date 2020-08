Gabon: après son départ de l’UN, Wolfgang Ebanegha rejoint les rangs du PDG

A l’approche des échéances électorales qui devraient intervenir en 2023, le monde politique gabonais est en ébullition. La preuve avec le départ d’un acteur de l’opposition le conseiller municipal du premier arrondissement de la commune de Libreville sous la bannière de l’Union nationale (UN) Wolfgang Ebanegha Essono qui a décidé de rejoindre les rangs du Parti démocratique gabonais (PDG).

En effet, après avoir quitté le parti dirigé par Zacharie Myboto en novembre 2019, le membre du Front uni des jeunes de l’opposition (FUJO), regroupement de jeunes issus de plusieurs partis de l’opposition, a décidé de tourner casaque au camp de l’opposition et rejoindre la majorité présidentielle. Selon certains de ses proches, il aurait décidé de rallier le parti démocratique gabonais (PDG).

Il faut souligner que ce ralliement intervient dans un contexte particulier avec une opposition littéralement aphone depuis la fin des élections législatives et locales de 2018 qui ont vu le parti au pouvoir obtenir la majorité des sièges à l’Assemblée nationale. A noter que Wolfgang Ebanegha Essono avait été candidats aux élections municipales dans le 1er arrondissement de Libreville, dans la liste conduite par Chantal Myboto et sous les couleurs de l’Union Nationale 2013 et 2018.

Elu deux fois conseiller municipal lors de ces deux rendez-vous, il avait décidé de quitter les rangs de l’Union nationale en raison disait-il du « mutisme et l’absence du parti sur le terrain politique ». Il justifiait également son départ par le fait que « depuis fort longtemps, je remarque les dysfonctionnements au sein du parti et au sein de la coordination d’arrondissement ».