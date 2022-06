Gabon: après Port-Gentil, le Synagref en tournée dans les autres provinces

Ecouter cet article Ecouter cet article

Débutée à Port-Gentil, chef-lieu de l’Ogooué-maritime, la première phase de la tournée provinciale du Syndicat national des greffiers (Synagref) se poursuit. En effet, le bureau exécutif conduit par Me Marcel Bouchard Mandji a échangé, le vendredi 3 juin dernier, avec ses pairs sur les points contenus dans leur cahier de charges mais également prendre leur pouls et mieux structurer les représentations à l’intérieur du pays.

Projet ambitieux et innovant qui vise à tenir des assemblées générales délocalisées pour exposer les points inscrits au cahier de charges et recueillir les propositions d’actions des greffiers, constater leurs conditions de travail, dresser le recensement de la base syndicale à travers la campagne nationale lancée le 3 mai dernier mais aussi désigner un représentant du Synagref dans chaque province du Gabon, la tournée initiée le 27 mai 2022 porte peu à peu ses fruits.

Après Port-Gentil, le Synagref était au Tribunal de première instance d’Oyem le vendredi 3 juin 2022. A cet effet, le Président réélu des greffiers du Gabon a rappelé l’intérêt de cette initiative.« Cette tournée tombe sous le sens car, rappelons-le, nous sommes un Syndicat national et non pas un Syndicat de Libreville seulement. De ce fait, il est de rigueur que nous nous déplacions vers la base qui nous a donné sa confiance pour gérer les affaires du greffe », a-t-il indiqué.

Avant de poursuivre en appelant l’ensemble des greffiers à se soutenir mutuellement afin de redorer l’image noble du greffe aujourd’hui écornée. Pour Me Marcel Bouchard Mandji, l’union fait la force. « J’ajouterai qu’au delà de toucher du doigt les conditions dans lesquelles travaillent les greffiers, nous avons pour ambition juste de fédérer ces derniers derrière le Syndicat car la vraie force d’un Syndicat c’est une base unie et engagée et non un simple président ou un bureau exécutif, aussi dynamique soit-il », a-t-il conclu. Prochaine étape le 7 juin à Tchibanga.