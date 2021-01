Gabon: après Libreville, l’ONDSC entend installer des plateaux sportifs à l’intérieur du pays

A pied d’œuvre pour le développement du sport au niveau national, l’ONDSC multiplie les initiatives. Ainsi après avoir quasiment bouclé les travaux de réhabilitation et de construction de plateaux sportifs dans le « Grand Libreville », l’organe dirigé par Joannick Ngomo Obiang entend désormais migrer vers l’intérieur du pays avec le même objectif. Dans cette optique, une délégation s’est récemment rendue dans la province du Woleu-Ntem afin d’identifier les sites desdits plateaux sportifs.

Reçu par le gouverneur de la province du Woleu-Ntem ce jeudi, la délégation de l’Office National du Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) conduite par Carméla Moussavou en sa qualité de Directrice des Opérations, a présenté le projet de construction de plateaux sportifs. Destinés aux jeunes de cette province a l’image de ce qui est en train d’être fait dans l’Estuaire, ces plateaux sportifs constituent une véritable priorité.

En effet, partie intégrante du paysage urbain entre autres, ces plateaux sportifs pouvant accueillir jusqu’à huit activités, offriront aux jeunes de la province septentrionale, de nouvelles lubies, d’où ce « road trip » initié par les équipes de l’ONDSC, dont l’objet est principalement « d’identifier des sites pouvant abriter des plateaux sportifs à Oyem, Bitam et Mitzic ».

Aux côtés du Directeur provincial des Sports et d’autres experts et techniciens de l’Office, Carméla Moussavou a donc conduit sa délégation dans le but de « collecter et de vérifier » des informations relatives à la validation des sites identifiés pour la construction de ces infrastructures sportives de proximité. Une mission d’échanges qui aura par ailleurs débuté à Bitam.



Entre échanges avec les différentes autorités administratives, et recueil d’informations pertinentes, la délégation de l’ONDSC qui a retenu le site situé à la Place de l’Indépendance de cette localité du fait de son positionnement, devrait donc dans les prochaines semaines, débuter sa réhabilitation. Un processus qui ne devrait pas s’avérer trop contraignant dans la mesure où ce site abritait déjà, plusieurs activités sportives et de loisirs dans le temps.