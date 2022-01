Gabon: après les particuliers, Transmed lance une offre dédiée aux entreprises

Ecouter cet article Ecouter cet article

Sur orbite depuis un peu moins de deux ans avec comme objectif principal « d’offrir des soins de qualité et de proximité », Transmed entend désormais élargir sa gamme de services. Ainsi, après une première offre dédiée aux particuliers, la première structure privée d’assistance médicale à domicile entend désormais conquérir les entreprises à travers son programme « Transmed pose ses valises chez… ».

Que ce soit pour maintenir un haut degré de bien-être physique, mental et social des salariés, ou pour prévenir les risques auxquels ils sont exposés sur leur lieu de travail et ainsi les protéger de tous dommages, la santé au travail constitue plus que jamais un enjeu majeur en entreprise. Entre nécessité d’efficacité et nécessité de productivité, cette démarche interdisciplinaire vient de trouver une issue grâce à un nouveau programme.

En effet, lancé vendredi dernier par Transmed, première structure privée d’assistance médicale à domicile, ce nouveau programme dénommé «Transmed pose ses valises chez… » vise entre autres à promouvoir et vulgariser auprès des entreprises, une démarche globale et collaborative. Démarche qui offre à l’employeur, en plus d’un gain de temps considérable, une certaine flexibilité en termes de temps.

Entre innovation et véritable nouveauté dans un écosystème en constante mutation, « Transmed pose ses valises chez… » qui a fait une première escale à la Société d’incubation numérique du Gabon (SING SA), devrait s’étendre très prochainement à l’ensemble des opérateurs qui souhaiteront s’inscrire dans ce cheminement. Toute chose qui devrait à terme, renforcer l’idée de proximité voulue par Cyrille Endama, directeur général de Transmed.

A noter que ce nouveau programme de santé déjà très apprécié par les employés et qui livre des résultats en moins de 72 heures sur le lieu de travail, allie prise de tension et de poids, glycémie capillaire, saturation, etc, autant d’éléments permettant de renseigner sur l’état de santé.