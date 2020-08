Gabon: après l’échec du PRE, le gouvernement envisage un nouveau programme avec le FMI

Face à l’échec du Plan de relance économique 2017-2019, les autorités gabonaises pourraient dans les prochains mois voire les prochaines semaines, se voir obligées de conclure un nouveau programme avec le Fonds monétaire international. C’est ce qui ressort du rapport d’évaluation rendu public ce vendredi 14 août, et qui met en lumière les nombreux maux d’une économie portée ces derniers mois sur l’accentuation des risques budgétaires.

Révélatrice de la situation angoissante que traverse l’économie gabonaise, la multiplication des emprunts auprès des partenaires techniques et financiers entamée depuis de la pandémie de Covid-19, devrait pousser l’exécutif à procéder à la conclusion dans les prochaines semaines d’un nouveau programme avec le Fonds monétaire international (FMI).

C’est ce qui ressort du dernier rapport sur la situation économique du Gabon élaboré par l’équipe des services du FMI chargée du Gabon et conduite par Boileau Loko. En effet, comme on peut le souligner dans le rapport, « pour réduire les risques qui pèsent sur la viabilité de la dette et favoriser une croissance inclusive, les autorités sont fermement résolues à solliciter un nouveau programme ».

Si ce possible nouvel accord dont les négociations pourraient débuter en automne, devrait permettre au pays de « reprendre le rééquilibrage budgétaire amorcé en 2017–19, ainsi que la reprise économique et la stratégie régionale », il devrait continuer d’accentuer la pression sur les liquidités et ainsi, exacerber le poids de la dette.

Déjà colossal voire abyssale, la dette publique qui représente à fin mars pas moins de 5600 milliards de FCFA et dont l’analyse montre dans une moindre mesure qu’elle reste « viable », devrait donc au final se situer à plus de 6400 milliards de FCFA soit près de 75% du PIB d’ici à 2021. Pour rappel, le précédent programme avait été conclu en 2017, pour un montant de près de 400 milliards de FCFA.