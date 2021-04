Gabon: après l’échec de la baie des rois, le gouvernement opte pour une «promenade de la corniche»

Après avoir récemment annoncé vouloir finaliser la construction d’un port de plaisance de 150 places, 3 immeubles et 1 centre commercial sur la Baie des Rois d’ici 2025, l’exécutif, à travers la Façade maritime du champ triomphal (FMCT) filiale du FGIS, vient de se lancer dans la quête d’un nouveau promoteur. Son objectif, réaliser une « promenade » sur la façade nord de la Baie des Rois, en vue d’améliorer le paysage actuel.

Projet pharaonique laissé à l’abandon depuis près d’une décennie, la baie des rois présentée à l’époque comme le futur quartier d’affaires sur le littoral de Libreville, commence peu à peu à revenir au goût du jour. Ainsi, après avoir annoncé à travers son Plan d’accélération de la transformation (PAT) 2021-2023, qu’elle abritera « d’ici 2025 » pas moins de 3 immeubles et 1 centre commercial, l’exécutif vient d’en rajouter une couche.

En effet, à travers la Façade maritime du champ triomphal (FMCT), filiale du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS), les autorités gabonaises viennent de lancer un avis d’appel à manifestation d’intérêt. Objectif de la manœuvre, dénicher un promoteur capable de réaliser sur la façade nord de la Baie des Rois, une « promenade » à l’image de la « Promenade des Anglais » sur la côte d’Azur.



Dénommé « Promenade de la Corniche » et financé dans le cadre d’un PPP, ce projet, qui devrait selon les termes de référence contenus dans l’avis à manifestation d’intérêt être livré d’ici à 2023 en lien avec le timing du PAT, pourrait en plus de cette avenue longeant le bord de mer, s’articuler autour de la conception et la construction de kiosques sur le même site. Un site, on le rappelle, qui se trouve aujourd’hui quasiment à l’abandon.