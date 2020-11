Gabon: après le traitement reçu en Gambie, plus de sélection pour Aubameyang et d’autres joueurs?

Présent lors du dernier rassemblement des Panthères pour affronter les Scorpions de Gambie, Pierre Emerick Aubameyang pourrait ne plus honorer les prochaines sélections. Et pour cause, face aux images d’horeur qui ont enflammé la toile avec des Panthères couchées à même le sol, les Gunners d’Arsenal dont il est meilleur joueur et buteur lui auraient signifié leur volonté de ne plus le laisser rejoindre la sélection.

L’information a été donnée par le sélectionneur gabonais Patrice Neveu lui-même. En marge de la rencontre perdue face aux Scorpions de Gambie dans des conditions plus qu’exécrables, le technicien français a notamment indiqué au micro de Canal+ que « la résultante de ce qui s’est passé avant le match va entraîner de gros problèmes à la sélection gabonaise puisqu’Arsenal a appelé Aubameyang et ils ne le libéreront plus, et c’est également le cas pour d’autres joueurs d’autres clubs ».

En effet, face à la violence des images qui ont écorné l’image du football africain, le board des Gunners a donc décidé de couper court. Une situation qui à l’heure où le Gabon joue son avenir à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) au Cameroun, pourrait s’avérer désastreuse tant le rôle de l’attaquant gabonais dans le vestiaire est primordial.

Appelant logiquement la Confédération africaine de football (CAF) à « prendre une position ferme à travers des sanctions notamment », Patrice Neveu a conclu en soulignant à juste titre, « que des joueurs de haut niveau ont besoin d’avoir un minimum de confort quand ils viennent en sélection et surtout pas des conditions aussi mauvaises et désastreuses pour l’humain ». Un message qui a le mérite d’être clair.