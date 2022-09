Gabon: après la CNSS, le gouvernement veut restructurer la CNAMGS et la CPPF

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 21 septembre 2022, le ministre en charge des Affaires sociales, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et sa collègue du Budget Edith Ekiri Mounombi Oyouomi ont procédé à un bilan d’étape, trois mois après la mise en place du Comité de surveillance et de contrôle des organismes de protection sociale. Outre la CNSS, les cas de la CNAMGS et la CPPF ont été abordés au cours de cette rencontre.

Présidé par le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong aux côtés d’Edith Ekiri Mounombi épouse Oyouomi, le Comité de surveillance et de contrôle des organismes de protection sociale auquel prenaient part des directeurs généraux de la CNSS, de la CNAMGS et de la CPPF a également été l’occasion d’évoquer la restructuration des deux dernières citées.

Le ministre de la Santé et des Affaires sociales a fait un diagnostic de l’ensemble des entités de protection sociale que sont la CNSS, la CNAMGS et la CPPF. Le constat du membre du gouvernement est le même, ces dernières, toutes confrontées à des difficultés de fonctionnement, doivent faire l’objet de réformes.



Les conclusions des travaux du Comité de surveillance et de contrôle des organismes de protection sociale seront portées par les membres du gouvernement présents aux plus hautes autorités pour être débattues en conseil interministériel voire en conseil des ministres avant de donner lieu à un texte réglementaire. « Des propositions concrètes seront faites au gouvernement dans les prochains jours ››, a rassuré le ministre en charge des Affaires sociales.