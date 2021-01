Gabon: après la CNSS, la Cnamgs appelle ses mauvais payeurs à la caisse

Dans le sillage de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) qui vient d’épingler près de 350 entreprises pour non–paiement des cotisations sociales, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale(CNAMGS) vient elle aussi de lancer sa traque des mauvais payeurs. Concernant 90 entreprises dont les cadors Assinco, Axa ou encore Colas, cette initiative vient rappeler une fois encore les difficultés que rencontrent les principaux secteurs d’activités au Gabon.

Dans le cadre de la certification de leurs créances, 90 entreprises gabonaises réparties dans des secteurs allant du BTP, aux Services en passant par la Restauration et l’Hôtellerie viennent d’être appelées par le service recouvrement et contentieux de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale(CNAMGS).

En effet, associée aux grands enjeux en matière de santé et de pré­voyance sociale, la CNAMGS travers à un communiqué paru ce vendredi 29 janvier à l’image de celui édité quelques jours plus tôt par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), a donc tenu à rappeler à ces entités, leur devoir de s’acquitter de leurs créances.

S’inscrivant pleinement dans son rôle et ses attributions, cet appel qui s’inscrit dans la droite ligne de la procédure d’apurement des comptes de ses clients/partenaires, intervient toutefois dans un contexte économique particulièrement délicat, où se mêlent faillite, effets négatifs liés à la pandémie de Covid-19 et crise conjoncturelle.