Gabon: après 4 mois en couveuse au samu social, un prématuré recouvre la santé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Véritable soutien de la politique gouvernementale en matière d’accès aux soins, le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) par l’entremise du premier centre de néonatalogie gratuit vient de sauver un nouveau né abandonné depuis 4 mois. En effet, c’est au cours d’une visite au sein de ce service Vital, que les équipes du samu social ont été agréablement surpris de la bonne santé des enfants qui ont été placés sous couveuse.

C’est grâce à une équipe d’hommes et de femmes mobilisés de jour comme de nuit pour secourir les couches défavorisées que le Samu social gabonais est devenu un outil indispensable pour les populations. Ainsi, un nourrisson abandonné dans un caniveau dont le pronostic vital était engagé avait été recueilli par les médecins du Samu Social.

En effet, mis en place il y a quelques mois, le centre de néonatalogie qui a pour vocation de recueillir les enfants en détresse dès la naissance, aujourd’hui, sauve de nombreux bébé aujourd’hui. «avec un pronostic vital très engagé et à quatre mois de vie, nous sommes agréablement surpris qu’elle soit très bien portante, avec le matériel médico-technique disponible sur place et gratuit, c’est une grâce et gloire à Dieu .», a indiqué le coordinateur général du Samu social gabonais, le Dr. Wenceslas Yaba.



Des performances qui démontrent le travail abattu par l’écurie du Coordonnateur général du Samu social gabonais, le Dr. Wenceslas Yaba auprès des couches sociales les plus défavorisées y compris dans les coins les plus reculés du pays. Notons que cet énième exploit vient une fois de plus démontrer l’engagement sans faille du Samu Social auprès des Gabonais.