Gabon: approbation d’un nouveau programme avec le FMI pour 2021

Les récentes visites du représentant résident du Fonds monétaire international (FMI) Marcos Poplawski Ribeiro aussi bien auprès du ministère du Budget et des Comptes publics, que celui de l’Économie et de la Relance, avaient déjà laissé entrevoir une possible volonté des deux parties de conclure un nouvel accord triennal. Le conseil d’administration du Fonds tenu ce 12 janvier, n’aura donc fait que confirmer cette volonté des deux parties.

Réunis pour leur traditionnel Conseil d’administration le 12 janvier dernier afin d’évaluer les perspectives et les possibilités des pays de la sous-région CEMAC notamment, les administrateurs de l’institution de Bretton Woods se sont dits favorables à la conclusion de nouveaux programmes aussi bien avec le Gabon que le Cameroun voisin. Deux pays en grande difficulté au regard de la baisse drastique des revenus tirés des produits de base.

En effet, tablant sur des perspectives de croissance favorables pour la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) à court et moyen termes, les administrateurs du Fonds ont souligné l’urgence d’accorder une aide supplémentaire pour la région. Aide qui devrait donc se traduire par l’accord de nouveaux prêts concessionnels, visant notamment à renforcer le dispositif sanitaire et aider ces pays dont le Gabon, à relancer leurs économies.



Encore sous le coup de l’accord élargi au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) conclu en juin 2017, le Gabon pourrait donc se voir octroyer des fonds “frais” du FMI destinés à « préserver la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette » comme on pouvait déjà le notifier dans le rapport du conseil d’administration portant sur le pays, et publié en août dernier. Dans un contexte où corruption et opacité demeurent, ce nouveau programme sera scruté à la lettre.