Gabon: appel à la mobilisation pour bébé Judicaël, atteint d’hydrocéphalie !

À peine âgé d’un an, Judicael André Joshua Soumi-Diambou, vit depuis sa venue sur terre un calvaire dû à l’hydrocéphalie, caractérisée par l’augmentation du volume de liquide céphalo-rachidien, liquide transparent dans lequel baignent le cerveau et la moelle épinière. Confrontés à cette situation et essoufflés financièrement, ses parents démunis installés dans la province de l’Ogooué-Lolo appellent à la solidarité des bonnes volontés et des autorités publiques afin que leur fils puisse être pris en charge à Libreville ou à l’étranger.

Les carences des structures sanitaires de l’intérieur sont un véritable frein à l’accès aux soins de qualité surtout pour les personnes atteintes de maladies compliquées. Bébé Judicael André Joshua Soumi-Diambou en est la parfaite illustration. En effet, cet bout de choux né le 28 janvier 2019 à Moanda dans la province du Hau-Ogooué est depuis sa naissance atteint d’hydrocéphalie. Une anomalie neurologique que ses géniteurs peinent à résoudre ses parents démunis.

Son père John Alex Niamat Milémikè ,est une personne à mobilité réduite. Toute chose qui ne favorise pas ses chances de trouver un emploi stable et décent qui lui permettait de supporter les charges inhérentes à la prise en charge de son fils. Quant à la mère,Ruth Samira Diambou Moughola ,sans emploi,ne ménage aucun effort pour tenter de trouver une issue à la situation.

Désemparée et impuissante face au martyr que vit son bébé, la famille a appelé à l’aide. « Je sollicite votre aide afin que les personnes de bonne volonté, les ONG, ainsi que le gouvernement me viennent en aide face à cette situation », a lancé en guise de cri de détresse le papa de bébé Judicaël. Pour information, l’hydrocéphalie est une pathologie neurologique chez l’adulte ou l’enfant. Elle peut être aiguë, chronique ou à pression normale, sa prise en charge tôt permet de sauver des vies. Contactez la famille au +24166440216.