Gabon: appel à contribution de l’Ong «le Coeur de Dieu» pour reconstruire la maison d’une veuve

Un an seulement après sa création, l’Organisation non gouvernementale (ONG) « le Cœur de Dieu » s’est révélée être un pourvoyeur de sourires pour les personnes en difficulté sociale. Actuellement, les équipes conduites par Paul Yvan Youbi sont à pied d’œuvre pour la reconstruction de la maison d’une veuve abandonnée à Franceville. Les contributions sont à envoyer via Airtel Money au 077 85 14 08.

Dans ce contexte difficile dû à la crise sanitaire liée à la Covid-19, la solidarité est sans aucun doute un gage d’espoir pour les populations les moins nanties. Un élan solidaire qui a animé l’Ong « le Coeur de Dieu » à relever le défi de reconstruire la maison d’une femme veuve prête à tomber.

A cet effet, l’aide des bonnes volontés est souhaitée. « Nous appelons toutes les personnes de bonne foi, compatissantes, pleines de charité à faire un don d’au moins 1000 FCFA ou plus pour la construction de cette maison destinée à loger cette veuve via airtel money au 077 85 14 08 », a indiqué Paul Yvan Youbi, président de ladite ONG.

Pour information, « le Coeur de Dieu » est une organisation non gouvernementale créée le 05 Octobre 2019 par son président Paul Yvan Youbi dans le but de venir en aide aux personnes en difficulté les veuves, les enfants de la rue, les personnes réduites physiquement par la maladie, lutte contre le diabète et l’hypertension artérielle.