Gabon: appel à candidature pour le Prix Unesco pour l’éducation des filles et des femmes

L’appel à candidature pour le Prix Unesco pour l’éducation des filles et des femmes est ouvert jusqu’au 20 mai 2022. Les institutions et les organisations gabonaises qui œuvrent en faveur de l’éducation des filles et des femmes et par conséquent, leurs conditions de vie, sont appelées à candidater pour espérer remporter la somme de 50 000 dollars américains, soit près de 30 millions de F CFA.

Le Prix Unesco pour l’éducation des filles et des femmes honore les pratiques exemplaires et novatrices qui font progresser l’éducation des filles et des femmes et, par conséquent, améliorent la qualité de leur vie. Financé par le gouvernement de la République populaire de Chine, le Prix est remis chaque année à deux lauréats, qui recevront un montant de 50 000 dollars chacun afin de poursuivre leurs travaux dans le domaine de l’éducation des filles et des femmes.

Créé par le Conseil exécutif de l’Unesco, le Prix contribue à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030, en particulier à l’Objectif de développement durable (ODD) 4 sur l’éducation et à l’Objectif 5 sur l’égalité entre les sexes. L’Unesco estime que l’égalité des genres dans l’éducation est un droit fondamental et une condition préalable à l’édification de sociétés inclusives.

Qui peut candidater? Les personnes, institutions ou organisations promouvant l’éducation des filles et des femmes à travers un projet ou un programme établi et en cours, en place depuis au moins 2 ans. Comment soumettre sa candidature? Les candidatures doivent être soumises en ligne, en anglais ou en français, au plus tard le 20 mai 2022 à minuit (heure de Paris).