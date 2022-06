Gabon: appel à candidature pour la création d’un orchestre national de musiques traditionnelles

Ecouter cet article Ecouter cet article

En vue de la création d’un orchestre national de musiques traditionnelles, le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique, du Transfert de Technologies, de la Culture et des Arts, invite les musiciens jouant d’un ou de plusieurs instruments traditionnels gabonais (tam-tam à peau, tam-tam d’appel, tambour, arc en bouche, cithare, balafon, sanza, mvett, flute traditionnelle, grelots et maracas, corne, etc…) à se faire enregistrer au Conservatoire National de Musique et de Danse, sis au 217, Rue André-Marie ABUKU BERRE, place RAPONDA WALKER, quartier Louis, les Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 15h 30mn.

Date limite : Le 28 juin 2022

Fait à Libreville, le 15 juin 2022

Le Secrétaire général

Minko Mi Ndong N’nang