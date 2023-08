Ecouter cet article Ecouter cet article

Le réseau des femmes actives du Gabon a récemment lancé un appel à candidature à l’endroit de la gent féminine du Gabon et de la diaspora. À cet effet, les volontaires évoluant dans l’entrepreneuriat, le commerce voire porteuses de projets sont invitées à candidater avant le 12 août prochain.

Dans l’optique d’élaborer son catalogue des femmes actives 2023, la plateforme a lancé un appel à candidature. Une initiative qui vise à affirmer le leadership des femmes à travers leurs entreprises, leur créativité et leurs efforts. En participant à cette action, ces dernières inscrivent leur nom et celui de leur entreprise dans l’esprit du public grâce à une promotion exceptionnelle sur les réseaux et les médias partenaires.

À qui s’adresse cet appel à candidature ?

L’appel à candidature concerne les femmes entrepreneures sociales. C’est-à-dire celles qui ont des ONG, des associations, des coopératives et des fondations. À cela s’ajoutent des commerçantes. Des promotrices de services à proposer, à offrir ou à vendre. Les actrices culturelles, des écrivaines, des musiciennes, des stylistes, des artistes, des organisatrices d’événements.

Les femmes consultantes sont également invitées à candidater. Qu’elles soient coachs, conseillère dans des domaines variées. La gent féminine gabonaise devra donc se démarquer et se distinguer. Les étudiantes porteuses de projets peuvent aussi postuler afin de marquer l’année 2023 positivement. Et d’avoir la faveur d’être élue femme active de l’année 2023.

Comment postuler ?

Pour candidater, il suffit de vous inscrire en tant que membre actif du réseau à 10 000 CFA. Pour être un membre passif, l’inscription est à 20 000 CFA. Les dépôts sont réceptionnés par la trésorière du réseau FADG Sandrine Yougang. Et ce, au 074 55 49 84. La procédure d’inscription définitive s’effectue en ligne via formulaire d’inscription catalogue-2023.

Les candidates sont appelées à envoyer une photo professionnelle et le logo de leurs structures par email: [email protected] et par WhatsApp à la créatrice du réseau, Ika Rosira +1514 444 9031.