Gabon: Antonella Ndembet annonce «une loi spécifique sur les violences faites aux femmes»

C’est l’annonce face à la presse par la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, en charge des Droits de l’Homme après la cérémonie de remise du rapport de la stratégie de la promotion des droits de la femme et de la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes, par la première dame au chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba. Erlyne Antonelle Ndembet épouse Damas a en effet précisé qu’une loi spécifique sur les violences faites aux femmes sera présentés au Parlement.

Pour la Garde des Sceaux, le rapport de la stratégie de la promotion des droits de la femme et de la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes est une « avancée considérable pour les droits de la femme gabonaise, une première au Gabon. C’est un travail qui a été fait avec méthode et minutie, en commençant par identifier les problèmes existants avant de proposer les solutions de tous genres », a–t-elle expliqué devant la presse.

Dans les solutions proposées au gouvernement gabonais pour réduire les inégalités de genre on note une loi caractéristique sur les violences faites aux femmes. La réduction des inégalités hommes/femmes. Ainsi, selon Erlyne Antonelle Ndembet épouse Damas, par des réformes et des innovations importantes des textes de lois du domaine concerné, « sur le plan juridique, il est très riche. Plusieurs instruments juridiques vont être revus non pas dans leurs entièreté mais dans surtout dans le code civil, le code pénal et le code du travail. En outre, une loi spécifique sur les violences faites aux femmes va également être présentée », a–t-elle ajouté.

La ministre de la Justice, Garde des Sceaux, en charge des Droits de l’Homme fonde énormément d’espoir sur ce rapport de la promotion des droits de la femme et de la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes en ce qu’il constitue une première marche vers la réduction des inégalités de genre dans notre pays. « Ce rapport est particulièrement complet et c’est vraiment primordial pour la femme au Gabon », a-t-elle indiqué.