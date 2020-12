Gabon: Antonela Ndembet et Fancy Degardin échangent sur la question du droit de visite aux détenus français

Ce lundi 28 décembre 2020, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et chargé des Droits de l’Homme, Erlyne Antonela Ndembet Damas, a reçu en audience le Consul Général de France Fancy Degardin. Un entretien qui non seulement a tourné autour de la problématique du droit de visite aux détenus de nationalité française mais aussi a permis d’évoquer la modernisation et l’humanisation des prisons au Gabon.

Avec un peu plus de 10 000 ressortissants français au Gabon, il était question pour le diplomate d’exposer au membre du gouvernement les difficultés qu’elle rencontre depuis un certain temps pour assurer sa mission de protection Consulaire en faveur des ressortissants français détenus à la prison Centrale de Libreville. Des inquiétudes qu’Erlyne Antonela Ndembet Damas a tenu à dissiper.

Selon le ministre de la Justice, ces difficultés seraient consécutives aux restructurations actuellement en cours après les nominations des nouveaux responsables administratifs du pénitencier. A cet effet, la Garde des sceaux a rassuré son interlocuteur sur l’engagement du Gabon à respecter les Conventions internationales et à veiller au respect des droits de l’Homme en général.

Sur un tout autre plan, Fancy Degardin et Erlyne Antonela Ndembet Damas ont évoqué la construction d’un nouveau bâtiment annexe à la prison centrale de Libreville et le processus d’humanisation par le gouvernement gabonais des lieux de détention. Ces réformes en cours dans l’ensemble des prisons du pays visent à réinsérer les détenus en fin de peine, en leur donnant la possibilité notamment d’apprendre un métier dans les domaines tels que le multimédia, la couture, la menuiserie, la mécanique, la maçonnerie, l’agriculture.