Gabon: Antonela Ndembet défend le projet de budget du ministère de la Justice devant les députés

Ce lundi 02 novembre 2020 le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits de l’Homme, Erlyne Antonela Ndembet-Damas, était face aux députés de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique de l’Assemblée nationale. Il était question pour le membre du gouvernement de défendre le projet de budget de son département qui s’élève à près de 36 milliards de FCFA.

C’est accompagné de sa collègue des Affaires sociales et des Droits de la femme, Prisca Koho-Nlend, dans le cadre d’une mission interministérielle conjointe, que Erlyne Antonela Ndembet-Damas est allée présenter ce projet de budget, qui intègre une panoplie de projets prioritaires. Il s’agit notamment du programme justice judiciaire et administrative, du programme culture des droits de l’Homme, du programme égalité des chances et du programme pilotage et soutien à la politique de justice et des droits humains.

Si lors de l’exposé des motifs, le ministre de la Justice a décliné les axes prioritaires de son departement, elle relevé que ce budget devrait permettre de mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière de justice. et les engagements de performance des services placés sous son autorité. Au nombre des projets a réaliser il y a entre autres l’élaboration et l’adoption du droit positif actualisé, l’amélioration de l’offre juridictionnelle aux populations et la mise en place d’une assistance judiciaire performante d’ici 2023.

Sur le pan sécurité pénitentiaire, Erlyne Antonela Ndembet-Damas a indiqué que l’objectif de son département était l’amélioration des conditions de travail des agents et des conditions de détention qui selon elle passe par la réfection et la réhabilitation des différentes prisons. concernant d’ailleurs cet aspect, le membre du gouvernement s’est voulu rassurant quant à la mise en oeuvre de ce programme .