Gabon: annoncé à Libreville le 31 décembre, Suspect 95 perd sa femme

Attendu en terre gabonaise pour un concert explosif le 31 décembre prochain aux côtés de l’artiste congolais « Inoss’B », le défenseur patenté de la cause des hommes dans le monde pourrait bien ne plus effectuer le déplacement de Libreville. Et pour cause, « Suspect 95 » a annoncé, ce dimanche 13 décembre 2020, la mort de sa femme qui l’éloignerait de la vie publique pour un « certain moment ».

« Je viens de perdre ma femme, celle qui m’a motivé à devenir ce que suis aujourd’hui, qui m’a encouragé à monter tout ce business , je ne le souhaite à personne », a tweeté ce dimanche 13 décembre 2020 le rappeur ivoirien Suspect 95. Le président du Syndicat des hommes n’a pas manqué de préciser que cette nouvelle le contraindra à se retirer de l’espace public.« Je serai OFF pendant un certain moment, aidez-moi à me recueillir pour le repos de son âme », a-t-il indiqué.

Une triste nouvelle qui pourrait malheureusement remettre en cause la présence de ce dernier au Gabon. En effet, à la lecture du message de l’artiste hip hop prolifique, par ailleurs leader d’opinion, la perte de sa moitié ne devrait pas se dissiper d’ici au 31 décembre prochain. Pour rappel, Suspect 95 est annoncé en concert à Libreville le 31 décembre 2020 aux côtés de l’artiste congolais Inoss’B.