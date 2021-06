Gabon: année blanche pour la FDSE faute de tables bancs

Nous vous proposons un audio de cet article

Alors que l’incertitude règne sur la poursuite des activités pédagogiques au sein de l’Université Omar Bongo (UOB), les choses pourraient une fois de plus se compliquer pour les étudiants. Et pour cause, la Faculté de droit et des sciences économiques (FDSE) a décidé de la suspension et du report du début des cours pour l’année 2020-2021.

C’est par le biais d’une note d’information en date de ce jour et signée du Doyen de la faculté de droit et des sciences économiques Pr. Jean Claude James, que ce dernier a annoncé la suspension et le report des activités pédagogiques. Une mesure qui est consécutive au constat d’un manque d’équipements pour accueillir les étudiants.

« Il est porté à votre connaissance qu’en raison de l’indisponibilité et l’absence d’équipement en tables bancs (…) les enseignements à la FDSE, au titre de l’année académique 2020-2021 sont suspendus et reportés à une date ultérieure », indique la note d’information adressée aux enseignants et étudiants de cette faculté de l’université Omar Bongo.

Une situation pour le moins incompréhensible, alors qu’il y a quelques semaines encore le gouvernement assurait que des travaux étaient en cours, afin de doubler la capacité d’accueil de la première université du pays. Un véritable désaveux pour le ministre de l’Enseignement supérieur, Patrick Mouguiama Daouda, qui est interpellé sur cet énième couac qui met à mal la poursuite normale des activités pédagogiques.