Gabon: Anna Claudine Mavioga reprend les rênes du BDC

Malgré le décès le 4 septembre 2021 de son secrétaire exécutif Guy Christian Mavioga, le Bloc Démocratique Chrétien (BDC) entend toujours conserver sa place au sein de l’échiquier politique national. C’est du moins le sentiment qui ressort de la rencontre entre le secrétaire général du Parti démocratique gabonais (PDG) Eric Dodo Bounguendza et une délégation de cette formation politique conduite par Anna Claudine Mavioga, qui semble avoir repris les rênes dudit parti.

Cette rencontre qui est intervenue en marge d’une réunion des partis membres de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence qui prépare d’or et déjà les prochaines échéances électorales, était l’occasion pour le directoire du BDC de remercier les responsables du PDG pour leur soutien lors de la disparition de son leader.

Profitant de cette occasion, Anna Claudine Mavioga, ancienne candidate au siège unique du Komo-Océan, Ndzomoé et cantons Océan Ngonguoué et Remboué Ngongoué, de réaffirmer au secrétaire général du PDG, l’ancrage du BDC au sein de la majorité Républicaine et sociale pour l’Emergence. A cet effet, elle a promis poursuivre avec son équipe, l’œuvre politique du regretté secrétaire général exécutif, Guy Christian Mavioga.

Pour sa part, Eric Dodo Bounguendza, le général du Parti Démocatique Gabonais, principal formation politique de la majorité, après avoir reconnu le rôle majeur de l’ancien leader du BDC, a promis travailler comme par le passé avec le directoire de cette formation politique.