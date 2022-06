Gabon: ANJ Empire présente sa salle de spectacle le «Tapis royal»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 25 juin 2022, Guy Joël Ntsiengori, gérant statutaire et Yves Dimitri Ngoye Mbada, directeur exploitation ont procédé à la présentation officielle de la salle de spectacle polyvalente et moderne le « Tapis royal ». Une structure qui a pour objectif d’offrir une plateforme aux artistes locaux.

C’est devant un parterre d’acteurs culturels et de journalistes que s’est déroulée la conférence de presse de présentation de cette nouvelle structure. Selon le gérant statutaire Guy Joël Ntsiengori et le directeur exploitation Dimitri Ngoye, celle-ci a pour mission d’offrir un nouvel espace d’expression aux artistes gabonais.

Occasion pour les responsables de décliner leur ambition, qui est d’être un apport dans la vie culturelle gabonaise au travers du spectacle vivant notamment le chant, la danse, le théâtre, le stand up, la comédie. La salle de spectacle dédiée à la culture est dorénavant ouverte pour les artistes et les performeurs en tous genres, ainsi que pour toutes personnes souhaitant organiser un évènement.

Il faut souligner que Tapis Royal est une salle de spectacle d’une capacité de 450 personnes avec une fosse et un balcon. Elle est équipée d’un écran led géant de 8m de hauteur sur 6m de largeur et contient une scène ajustable et un dispositif son et lumières intégré aux standards internationaux. Des spectacles de tous genres peuvent y être organisés à l’instar des conférences, séminaires, mariages, des événements corporate et autres.



Les artistes venus nombreux n’ont d’ailleurs pas caché leur joie. « L’initiative est à saluer… c’est sans aucun doute une salle unique en son genre au Gabon du point de vue du spectacle, elle est semblable au Bataclan », a indiqué le rappeur Franck Baponga. A noter que de juillet à mi-septembre 2022, ANJ organisera un programme de relance des activités de Tapis Royal dénommé Old & New visant à faire partager la même scène à l’ancienne et la nouvelle génération d’artistes gabonais.

Esther Kengue

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris