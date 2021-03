Gabon: Anicet Mboumbou Miyakou inaugure l’exploitation de la fibre optique à Lambaréné

Le ministre en charge de l’Economie numérique, Edgard Anicet Mboumbou Miyakou s’est rendu à Lambaréné, dans la province du Moyen Ogooué, le week-end écoulé pour procéder à l’inauguration du réseau de Fibre optique intitulé Central African Backbone « CAB 4 plus ». Un projet d’infrastructure financé par la Banque mondiale, censé améliorer la fluidité de la fourniture internet et diminuer les coûts de communication.

Ce réseau d’exploitation de la Fibre optique concerne le tronçon Oyan-Lambaréné, long de 116 km du projet Central African Backbone « CAB 4 plus » et dont l’un des objectifs est l’interconnexion de 26 villes du Gabon à la fibre optique. A noter que ce projet rentre dans le cadre du Plan de d’accélération de la transformation (PAT) initié par les plus hautes autorités.

« Le lancement de cette exploitation permettra aux opérateurs télécom de déployer la 4G dans les localités traversées. Elle fait partie des projets retenus dans le plan d’accélération de la transformation en cours de développement 2021-2023 en cours de déploiement par le gouvernement », a indiqué Edgard Anicet Mboumbou Miyakou. Le tronçon de la fibre optique Oyan-Lambaréné, comme celle du tronçon Boué-Bitam, devrait en pratique permettre d’améliorer la fluidité de la fourniture internet dans les localités traversées et diminuer par la même occasion, les coûts de communication.