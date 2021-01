Gabon: Anges Kevin Nzigou candidat à la présidence de l’Union des jeunes avocats

Le 30 janvier prochain se tiendra l’élection du président de l’Union des jeunes avocats du Gabon (UJAG), une association à vocation syndicale qui accompagne au quotidien les jeunes avocats dans leur insertion professionnelle. Un scrutin qui verra la candidature de l’avocat Anges Kevin Nzigou, qui entend donner un nouveau souffle à cette organisation par la mise en œuvre d’un projet axé sur trois leitmotiv à savoir Dynamiser, Défendre et Former.

Cette élection qui l’opposera à Jean Stéphane Eyoghe a pour objectif de procéder au renouvellement de l’équipe dirigeante de l’Union des jeunes avocats du Gabon. Le futur président de cette association dispose d’un mandat de deux ans et devra s’atteler à défendre les droits et le métier des jeunes avocats gabonais dans le cadre de leur exercice.C’est dans cette optique que Me Anges Kevin Nzigou a axé sa future action sur le triptyque : dynamiser, défendre et former.

Ainsi, l’avocat au Barreau du Gabon entend donner un souffle nouveau à l’association promouvant son action par le développement d’outils de communication innovants, rehausser le statut de l’avocat stagiaire en intégrant dans les textes « un dispositif d’intéressement du stagiaire au chiffre d’affaires qu’il apporte, à la clientèle qu’il développe et aux dossiers qu’il traite ».